O prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerra na próxima sexta-feira, 16 de junho. Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre e o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades.

Os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no Sistema Informatizado do Fies, o SisFies, que dispõe de um site específico para este tipo de atendimento

Atualmente, o Fies atende mais de 2 milhões de jovens e adultos que não têm condições de pagar a faculdade.O valor subsidiado é calculado com base na renda familiar do estudante, que começa a pagar a dívida somente depois de formado.