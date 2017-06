A Secretaria Municipal de Saúde está implantando o Sistema Nacional de Regulação (SISREG). É um sistema on-line, criado pleo Ministério da Saúde, para o gerenciamento de todo Complexo Regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos.

O SISREG é obrigatório e evitará que os agendamentos de consulta, por exemplo, sejam burlados, pois a lista dos pacientes terá que ser seguida à risca, conforme consta no sistema. "O objetivo é humanizar o sistema de agendamento, sem que a consulta tenha data alterada ou que alguém passe na frente. Isso vai facilitar o acesso dos usuários. Eles poderão agendar no próprio posto de saúde dos bairros e ainda vão ter acesso ao site, para poder acompanhar de casa, em que posição estão, para a consulta. Entendemos que todos devem ter a mesma oportunidade. Claro, que casos urgentes têm sua preferência, mas isso o sistema também contempla ", explica o diretor Executivo da Secretaria de Saúde, Giovane Bedin. "No primeiro momento vamos trabalhar com o agendamento de consultas de especialistas, via sistema", adianta ele.

A implantação será finalizada em agosto deste ano, e na sequência já entrará em prática. Por isso, na última sexta-feira, 9 de junho, um grupo de 40 servidores da Secretaria de Saúde, incluindo médicos e enfermeiros, recebeu treinamento sobre o novo sistema.