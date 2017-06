A data dos apaixonados, o Dia dos Namorados, celebrada ontem, dia 12, foi avaliada positivamente pelo comércio concordiense. Segundo o presidente da entidade, Heldemar Maciel, o tempo bom e a chegada do frio colaboraram para o bom desempenho das vendas. “É uma data inspiradora e que mexe com o sentimento das pessoas. Os números ficaram dentro do esperado 3% de acréscimo e tíquete médio dos presentes de R$130,00”.



Ainda de acordo com a entidade o último sábado D, dia 10, também foi excelente para o comércio. “As pessoas aproveitaram para passear, pagar as contas e também conferir as novidades nas lojas da cidade. Promoções e brindes atraíram os olhares dos namorados, o pagamento parcelado com preço de à vista da mesma forma instigou os consumidores, sem contar na nova coleção de inverno”, avalia Maciel.





Na data o movimento também foi grande, pelas ruas centrais era possível observar a procura pelo presente ideal para a amada ou amado. Os segmentos que mais atraíram nessa data especial foram os de vestuário, seguidos de perfumes, cosméticos, calçados e acessórios. Os kits personalizados de maquiagem e perfumaria igualmente despontaram na lista dos desejos das mulheres, já para os homens as camisas, calçados e acessórios como carteira, gravata e cintos. As floriculturas, motel e restaurantes da mesma forma tiveram grande procura.





Em relação as informações repassadas pelo Banco de Dados do Serviço de Proteção ao Crédito o SPC da entidade, nos dois sábados D de junho (03 e 10), foram realizadas 1.902 consultas, 5,76% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. E somente na data foram 1.320 consultas.





Além disso, a entidade explica que após o Dia dos Namorados o comércio concordiense já está de olho nas típicas vendas de São João, seguido do Dia dos Pais que será comemorado em agosto, assim como Dia das Crianças e Natal a melhor data para o varejo brasileiro.

Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia