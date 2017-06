O presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Anderson Guzzatto (PR), convocou ontem duas sessões extraordinárias para esta semana. Os vereadores vão se reunir na tarde desta terça-feira, às 18h, e na quarta-feira, dia 14, no mesmo horário.

O que será colocado em pauta é o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Rogério Pacheco, nesta segunda-feira, 12 de junho, que isenta os moradores afetados pelos deslizamentos em Concórdia do pagamento de IPTU e outras taxas de serviços urbanos. Anderson Guzatto ainda comenta que este projeto foi enviado por recomendação do Ministério Público. Quem já pagou todo o IPTU não será beneficiado pela medida. A próxima parcela do imposto vence no dia 15 de junho.

Dinheiro da UPA poderá ser repassado ao HSF

Outro assunto que entrará na pauta do Legislativo é a abertura de crédito suplementar de R$ 6,6 milhões. Esse dinheiro consta no orçamento do Município como destinado à abertura da Unidade de Pronto Atendimento, UPA 24 horas.

Na tarde de ontem, o presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Guzatto, recebeu um ofício do secretário de Saúde pedindo para que o projeto de suplementação seja incluído nas votações desta semana. Guzzatto explica que R$ 4,9 milhões seriam repassados ao Hospital São Francisco (HSF) e R$ 1,7 milhão usado para a compra de materiais de insumo à Secretaria de Saúde.

Na semana passada o projeto foi colocado em votação, mas houve pedido de vistos, aprovado por 7 votos a favor e 5 contrários. Na tarde de hoje deverá ocorrer uma reunião entre os vereadores e o secretário de Saúde, que irá apresentar detalhadamente as justificativas para essa suplementação de recursos.