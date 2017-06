Alto Bela Vista completa 22 anos no dia 04 de julho, mas a programação inicia antes. Neste domingo, dia 18, o município realiza a Festa da Agricultura, Indústria e Comércio, a FAIC, no Centro Comunitário. O evento tem o objetivo de valorizar o trabalho das famílias do meio rural e integrar as comunidades. Para isso, o município fará a escolha das Garotas Belavistense e Simpatia, que vão representar a agricultura por um ano.

Antes do desfile de escolha haverá almoço. As seis candidatas sobem na passarela às 14h e vão ser avaliadas pela beleza, simpatia e desembaraço no desfile. Em seguida o público conta com matinê, animado pela Banda Cosmo Express. “Está tudo preparado para a festa. Vamos reunir as famílias do interior e da cidade para mostrar a importância do trabalho do meio rural, da indústria e do comércio. É um momento importante de confraternização e que conta também com a escolha das representantes destes segmentos em Alto Bela Vista”, comenta a prefeita Catia Tesmann Reichert. “Aguardamos a participação numerosa dos belavistenses e também do público da região”, convida.

As candidatas:

Ana Paula Luckmann Fischer vai desfilar representando as comunidades de Linha Floresta, Linha dos Vicentes e Linha Estreito. Andressa Cristina Weber representa as comunidades de Linha das Palmeiras, Vila União e Linha São João. Já Bruna Luiza Neumann Schuck, vai em busca da faixa para a sede do município. Cristiane Garcia de Moura Weirich representa o grupo de comunidades composto por Linha São Francisco, Linha Bandeirantes e Volta Grande. A candidata Fernanda Lara Dahmer desfila pra as comunidades de Nova Entre Rios, Linha Araraquara e Linha Kopp. E Letícia Camila Brustolin representa Entre Rios, Linha Cruz e Souza e Linha Schuck.