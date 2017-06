Ruas foram danificadas com as chuvas da última semana

Uma equipe da Secretaria de Urbanismo de Seara está percorrendo os pontos mais críticos da cidade, para realizar o trabalho de tapa buracos.

De acordo com as informações da Prefeitura, cerca de 100 toneladas de asfalto serão utilizados para restaurar as ruas danificadas pela chuva intensa. O trabalho iniciou na segunda-feira e deve seguir durante a semana.

