A Chapecoense foi absolvida no julgamento da tarde desta segunda-feira (12), na primeira instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

Após a partida, um torcedor atirou um objeto para dentro do gramado e acertou o quarto árbitro Evandro Tiago Bender, que sofreu sangramento no rosto.

O fato foi escrito súmula pelo árbitro Péricles Bassols Pegado Cortez, de Pernambuco. Segundo relato da arbitragem, o material se tratava de uma pedra. Mas, conforme o jurídico do Verdão, era uma pilha.

De acordo com o vice jurídico da Chape, Luiz Antônio Palaoro, o “procurador elogiou o esforço de identificar e disse que em seis anos não tinha visto tamanho esforço e retirou a acusação. Clube sem condenação”.

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê que há o afastamento da responsabilidade do clube se for identificado o autor do ato e registrado boletim de ocorrência.

Também foram julgados os jogadores Reinaldo e Victor Ramos, o técnico Vagner Mancini e os diretores Rui Costa e Maringá. Todos estes casos são referentes a reclamações sobre a arbitragem no duelo diante do Cruzeiro.

Victor Ramos pegou um jogo de suspensão e Reinaldo, dois. Eles terão que cumprir a pena no Brasileirão e já desfalcam o Verdão contra o Vasco, nesta quarta (14), às 21h45, em Chapecó.

Rui Costa e Maringá acabaram suspensos por um período de 15 dias. Tanto no caso dos atletas quanto dos dirigentes, a Chape poderá recorrer ao Pleno do STJD. Mancini, por sua vez, foi absolvido.

Ainda foram réus na Justiça Desportivo o técnico Mano Menezes e o lateral esquerdo Diogo Barbosa, ambos do Cruzeiro. O treinador foi apenas advertido, enquanto o atleta absolvido.



Houve confusão entre as duas equipes depois do confronto, na entrada dos vestiários. O placar ficou no 0 a 0, resultado que classificou a agremiação mineira para as quartas de final do torneio.

Fonte: Diario do Iguaçu