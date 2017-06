A jovem Débora Finger, de apenas 14 anos, moradora do Centro da cidade, morreu no início da tarde desta segunda-feira​, dia 12, em razão de uma arritmia cardíaca. A informação da morte foi confirmada por familiares na saída​ do Instituto Médico Legal (IML) de Concórdia. O anúncio da morte por causa natural indica que a menina não morreu em razão do engasgamento com um amendoim, como surgiu as primeiras informações. Débora foi levada ao Hospital Peritiba, onde recebeu os primeiros​ atendimentos, em razão da gravidade da ocorrência, a adolescente foi transferida ao hospital São Francisco de Concórdia, mas não resistiu e morreu. O corpo da jovem passou pelo exame de necropsia ainda nesta tarde e após foi liberado para a família organizar os atos fúnebres.. O velório de Débora Camilli Finger, está acontecendo na igreja matriz da cidade. O enterro está marcado para as 15h, desta terça-feira, dia 13, no cemitério municipal.