Resultados do xadrez de Concórdia no Circuito Regional Oeste de Xadrez 2017. O evento foi realizado em Lages, no fim de semana.

Eduarda Weber - 1º lugar categoria sub 18 feminino e 2º lugar no feminino geral

Marco Antonio Albiero - 1º Lugar Categoria sub 12 Masculino

Eduardo Vivan - 2º Lugar Categoria sub 12 masculino

Aline Balena - 1º Lugar Categoria sub 10 Feminino

Ezequiel Chitolina - 3º lugar sub 10 masculino

Equipe 2º Lugar no geral