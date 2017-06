Judoca concordiense é eliminado nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro

O judoca concordiense Richard Luan Gomes de Farias foi eliminado na fase de oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-18, que foi disputada no fim de semana, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. A competição reuniu judocas de várias partes do país.