A nova política de preços para a venda de gás em botijões, para as distribuidoras, foi aprovada pela diretoria executiva da Petrobras e passou a valer ainda na quinta-feira, dia 08. O preço nas refinarias tem um aumento médio de 6,7%. Em Concórdia, algumas distribuidoras já repassaram o reajuste aos consumidores. Outras vão aumentar nesta semana e tem também, as que aguardam o aumento da companhia que fornece o gás.

Conforme as informações apuradas pela Rádio Aliança, o preço do botijão atual em Concórdia varia de R$ 48,00 a R$ 60,00. Este segundo preço, já entregue na residência. Com o reajuste, o consumidor deve pagar entre R$ 2,00 e R$ 3,00 a mais por botijão.