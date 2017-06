Furto de ovelhas vem ocorrendo com frequência na propriedade de Cláudio Merlo. No local a câmeras de videomonitoramento.

Acompanhe nas imagens como está acontecendo os furtos. Segundo o proprietário, bandidos soltaram três cachorros no local onde as ovelhas dormiam, deste modo conseguiram afastá-las do local em que são monitoradas pelas câmeras de vigilância, para furtar os animais.

Em outro vídeo dá para perceber uma ovelha machadada pela ação dos cães.

Foram furtados quatro animais da propriedade, e os cachorros mataram um filhote de ovelha, relatou Claudio.