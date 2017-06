Roberto Henrique Góes Vieira, de 30 anos, esteve na Central de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência sobre um furto em sua carreta.



Conforme o B.O, o veículo estava estacionado à beira das margens da rodovia BR-153, em Concórdia, próximo da divisa com o Rio Grande do Sul.



A carreta estava carregada com carne suína da cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Na madrugada de sábado, dia 10, o compartimento de carga do veículo foi arrombado. O homem constatou que de lá foram furtadas dez caixas de costela suína, contendo 20 quilos cada.



O Boletim foi registrado na Central de Polícia de Concórdia.