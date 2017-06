A vítima de tentativa de homicídio da madrugada do ultimo domingo, dia 11, de iniciais J.C., 28 anos, segue internado na Unidade de tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Francisco de Concórdia.

A vítima foi atingida por quatro disparos, um atingiu a região do pescoço outro no peito outro na perna e um nas costas.

O fato será investigado pela Polícia Civil de Concórdia.

o caso:

Uma tentativa de homicídio ocorreu por volta da 3hs, desta madrugada de domingo, dia 11, na Rua Tupis bairro Catarina Fontana. A vítima de iniciais J.C., 28 anos, foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo. Segundo o relato a mesma estava em um baile no Centro da Cidade quando se envolveu em vias de fato com três ou quatro pessoas.

A vítima relatou que após a briga se deslocou até sua residência, e os elementos foram até a casa e quando a vítima abriu a porta foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo. Bombeiros Voluntários foram acionados e atenderam o homem, que foi atingindo no pescoço outro no peito outro na perna e um nas costas. No interior da residência havia muito sangue espalhado pelo chão.

A vítima foi conduzida pelos bombeiros até hospital São Francisco onde foi às pressas para sala de cirurgia. A vítima relata que conhece mas não revelou para aos policiais quem seriam os agentes. O fato será investigado pela Polícia Civil de Concórdia.