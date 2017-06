Uma colisão frontal foi registrada por volta das 6h40 desta segunda-feira, dia 12, na SC-283 entre as cidades de Chapecó e Arvoredo. O acidente envolveu um caminhão Mercedes Benz placas de Chapecó e uma caminhonete GM/D20 placas de Concórdia.

De acordo com as equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros militar de Chapecó, o condutor da camioneta foi atendido ainda no interior do veículo e encaminhado ao Hospital Regional do Oeste para atendimento médico.

A densa neblina e a posição em que ambos os veículos ficaram sobre a pista, deixou o trânsito lento no local formando longas filas. A Polícia Militar Rodoviária Estadual apura as causas do acidente.