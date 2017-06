Proposta do Sindilojas é que as lojas possam abrir em todos os sábados à tarde

Um assunto que deverá voltar para o debate nos próximos dias é o horário de funcionamento do comércio de Concórdia. O Sindilojas já realizou reuniões com os vereadores, conversou com o governo municipal e também está discutindo com os empresários sobre a possibilidade de liberar o horário de atendimento.

A ideia do Sindilojas é que o prefeito Rogério Pacheco envie um projeto liberando o horário de atendimento em todos os sábados à tarde, para a votação dos vereadores. Atualmente, a legislação permite que o comércio fique aberto apenas nos dois primeiros sábados de cada mês, com exceção dos meses da Páscoa e do Natal.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Bomm, diz que na administração municipal não há nenhum encaminhamento oficial sobre este assunto. Segundo ele, o governo vai esperar um posicionamento das entidades para depois debater essa questão.

Para a próxima semana, o Sindilojas está programando uma assembleia com os empresários para tratar do assunto. De acordo com o presidente da entidade, Leocergio Sarturi, a data ainda não foi definida.