Na tarde desta sexta-feira (09), o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Concórdia instalou um espelho convexo no entroncamento das ruas prefeito Domingos Machado de Lima com a Leônidas Fávero e, na Domingos Machado de Lima com Anita Garibaldi, no acesso ao bairro Vista Alegre.

A medida foi tomada levando em conta uma indicação do vereador Valcir Zanella que, em conversa com os usuários das vias, notou a necessidade do equipamento.O diretor de trânsito, Rudimar Vitto comenta que algumas pessoas que fazem o trajeto já haviamsolicitado o espelho. Segundo ele, o espelho convexo facilita a visualização em ambos os sentidos, ampliando a visão dos motoristas.