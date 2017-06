O catarinense Darlan Romani manteve o seu domínio no arremesso do peso. O atleta da B3 Atletismo venceu a competição Troféu Brasil de Atletismo pela sexta vez consecutiva, com a marca de 20,56 m, obtida em sua quarta tentativa. A competição foi neste fim de semana, em São Bernardo do Campo.

Recordista sul-americano com 21,82 m, resultado estabelecido na semana passada, no Grande Prêmio Brasil, também em São Bernardo, Darlan mostrou-se feliz com a vitória: "Tivemos de diminuir a carga de treinamento depois do GP, e senti um pouco de cansaço. Agora vou me preparar para as próximas competições", prosseguiu o atleta, finalista nos Jogos do Rio 2016.

Darlan compete ainda este mês no Sul-Americano de Assunção, no Paraguai, e nas etapas de Lausanne (Suíça) e de Rabat (Marrocos) da Liga Diamante, em julho. "Estou no caminho certo e espero chegar ao Mundial bem preparado", comentou.

(Fonte: CBAT)