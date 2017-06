A Chapecoense chegou em Campinas com a missão de colocar uma pedra em cima da goleada sofrida em casa para o Grêmio. No entanto, a Ponte Preta expôs ainda mais a situação complicada vivida pelo setor defensivo da Chape. No Moisés Lucarelli, na tarde deste domingo, o Verdão foi derrotado por 3 a 2 e chegou a marca de nove gols sofridos em duas partidas. Preocupação e trabalho para o técnico Vagner Mancini.

Em entrevista coletiva após a derrota para a Macaca, o técnico da Chapecoense classificou como absurdo o fato de sofrer nove gols em apenas dois jogos. Vagner Mancini foi além, e prometeu cobranças jogadores para recuperar boa fase do sistema defensivo, que até a rodada passada havia sido vazada apenas uma vez.

- Absurdo tomar 9 gols em dois jogos. Em uma linha geral não podemos admitir que a Chapecoense, com o nível de jogo que hoje nós temos, tome 9 gols em dois jogos. Eu já cobrei dos jogadores, vou cobrar novamente na segunda e terça-feira, para que quarta e domingo a gente tenha uma performance melhor no aspecto defensivo - afirmou o técnico.

Apesar dos números, Mancini não acredita que a responsabilidade dos gols sofridos seja apenas da defesa verde e branca. Para ele, os tentos marcados pela Ponte Preta saíram de falhas individuais. O técnico ainda citou o fato de a Chapecoense estar em situações ofensivas quando teve sua rede balançada por Renato Cajá e Lucca.

- Não posso colocar a culpa no sistema defensivo, porque os dois primeiros gols surgiram de jogadas ofensivas, estávamos no campo de ataque. O que aconteceu nos dois gols da Ponte, foi que dois jogadores perderam as disputas individuais. Se um atleta perdeu a jogada eu tenho que ir no corpo, mato a jogada e acabou o problema. Isso é elementar no futebol. Hoje tivemos alguns erros infantis, que normalmente nosso time não comete, mas que diante de certos adversários temos visto - analisou.

(Fonte: GloboEsporte.com)