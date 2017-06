O garoto Juan vive dias de intensidade pura e experiências inéditas com a camisa do Inter, a começar pela última terça-feira. O meia entrou para ter uma atuação de destaque no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli. A partir daí, seu nome ganhou espaço destacado na imprensa, com direito a elogios de comentaristas, reportagens resgatando sua trajetória e até sua primeira entrevista coletiva da carreira. Mas nada disso sobe à cabeça do jovem 20 anos, que ganha uma espécie de "blindagem" do clube para desenvolver seu futebol, que voltou a ter minutos de qualidade no último sábado, contra o Náutico.

Em meio a tanto holofote com uma amostragem ainda reduzida, o Colorado evita que se crie uma expectativa elevada com uma resposta imediata dentro de campo, até para dissipar quaisquer comparações com D'Alessandro, ou rótulos de substituto ao gringo. Juan, inclusive, passará por um trabalho especial de reforço físico para ganhar massa muscular e ter mais estofo para suportar os jogos no profissional.

– O Juan é um menino de qualidade, como todos os que vieram, o Diego, o Ortiz, o Charles. O Juan tinha mais destaque que eles no Inter B. Os outros tiveram oportunidades antes. Ele vai precisar passar por um reforço físico. Acho que ele foi bem, mas não podemos criar tanta expectativa. Tem que dar tempo e ir dando as oportunidades – afirma o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, ao GloboEsporte.com.

No último sábado, Juan voltou a ter boa atuação ao entrar no segundo tempo e sofrer um dos quatro pênaltis da vitória por 4 a 2 sobre o Náutico, no Beira-Rio. O Meia foi integrado de vez ao elenco principal do Inter, com direito a nome e imagem no site oficial do clube, recentemente, já depois da chegada de Guto Ferreira – antes, o garoto era presença constante em treinamentos e até participou da vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma, pela Primeira Liga, com time alternativo. E mesmo com pouco tempo no elenco, já ganha atenção especial da comissão técnica.

Nesta quinta-feira, o garoto realizou trabalho mais leve, ao lado de outros atletas que atuaram contra o Figueirense, na primeira parte do treinamento, no CT do Parque Gigante. Depois, participou de uma atividade em campo reduzido e permaneceu no gramado para um exercício especial de finalizações, apenas com o auxiliar Odair Hellmann.

Na atividade, Papito (como é conhecido o integrante da comissão técnica fixa do clube) rolava bolas e passava orientações para polir a forma com que o jovem concluía a gol. O objetivo do treinamento é justamente aprimorar detalhes no enquadramento do corpo e no posicionamento do pé de apoio e dos braços em situações específicas de jogo. Esse tipo de exercício, verdade seja dita, é realizado com frequência pelos auxiliares, em especial com meias e atacantes.

O jovem, que se diz fã de Iniesta e D'Alessandro, chegou ao Inter em 2011, após ser observado por um olheiro do clube em Curitiba, quando defendia o Trieste. De lá para cá, trilhou seu caminho nas categorias de base, até se destacar, de fato, no time sub-23, já no ano passado. Sob o comando do técnico Ricardo Colbachini, o meia se destacou pelo refino no passe e na capacidade para "pifar" os companheiros.

– O grande destaque dele é o passe para os atacantes entrarem com uma situação legal para definir as jogadas. É um jogador de visão de jogo diferenciada – afirma Colbachini.

Promovido ao elenco principal colorado em 2017, Juan tem apenas dois jogos pelo clube. O garoto tem contrato com o Inter até 2019.

(Fonte: Eduardo Deconto/GloboEsporte.com)