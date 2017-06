Renato Gaúcho encerrou a preparação do Grêmio para encarar o Bahia, na segunda-feira, às 20h, na Arena, com um misto de mistério e descontração. Na manhã deste domingo, o treinador fechou a primeira parte do treino no CT Luiz Carvalho justamente para despistar acerca do substituto de Lucas Barrios, lesionado.

A imprensa só teve acesso à parte final da atividade, para acompanhar o tradicional rachão que costuma fechar as semanas de treinamento. E lá estava Renato, entre os atletas, para disputar o recreativo, claro, como atacante. Pedro Geromel, que apresentou quadro de gripe ao longo da semana, treinou normalmente.

Sem Barrios, que teve uma lesão muscular na coxa direita na vitória por 6 a 3 sobre a Chapecoense e é baixa por 10 dias, o treinador mantém aberta a disputa por uma vaga no time, com Everton e Maicon como mais cotados. Recuperado de lesão, Miller Bolaños também é alternativa, assim como Gata Fernández.

O garoto seria uma reposição imediata ao paraguaio, sem necessidade de alteração na formatação da equipe. Com o retorno do capitão, Renato teria de deslocar Arthur para uma posição mais adiantada, assim como Luan,que passaria a ser a referência do time.

Além do artilheiro, Léo Moura também é ausência por problema muscula, mas por até três semanas. Mas ali, a reposição é imediata e natural. Recuperado de lesão, Edílson voltará a ser titular da equipe.

O provável Grêmio para encarar o Bahia tem: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Everton (Maicon). As duas equipes se enfentam às 20h desta segunda-feira, na Arena, pela 6ª rodada do Brasileirão. Após entrar na rodada como vice-líder, o Tricolor tenta se manter na ponta.

(Fonte: GloboEsporte.com)