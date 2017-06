Uma criança de sete dias que estava internada no Hospital São Francisco precisou ser transferida para o Hospital Regional de Chapecó. O Transporte foi realizado pelo Serviço Aéreo Policial (Saer) de Chapecó. Bombeiro Voluntários realizaram o transporte do Hospital até o estádio Municipal de Concórdia acompanha dos de uma equipe médica. O helicóptero do Saber decolou do Estádio Domingos Machado de Lima no início da noite deste sábado,dia 10, por volta das 18:30h. O bebê foi levado para HRO de Chapecó.