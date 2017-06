Jogando em casa, o time do técnico Morruga empatou com o Pato Futsal

Depois de cinco derrotas na Liga Nacional, a ACF conseguiu o primeiro ponto na competição na noite deste sábado, 10, jogando no Centro de Eventos em Concórdia. O time empatou em 2 a 2 com a equipe do Pato Futsal, de Pato Branco, PR.

Concórdia saiu na frente com um gol de Joãozinho. Ele roubou uma bola da defesa, invadiu a área e bateu no canto esquerdo do goleiro. Ainda na primeira etapa o Pato empatou com o gol de Danilo. Ele recebeu o passe após cobrança de falta e bateu de primeira, no ângulo esquerdo do gol de João Neto.

Já no início do segundo tempo o Pato virou. Novamente após cobrança de falta, Danilo rolou para Simi, que bateu forte. A bola desviou na defesa do Concórdia e entrou, sem chances de defesa para o goleiro.

Na busca pelo empate o técnico Morruga investiu no goleiro linha. A equipe foi pra cima e após troca de passes, Joãozinho bateu cruzado na área e Douglinhas desviou para o gol, empatando a partida. Como o esquema funcionou, mesmo após o empate Morruga manteve o goleiro linha na busca da vitória, mas a partida terminou com o placar de 2 a 2.

Agora o foco de Concórdia é a Divisão Especial. O time vai até Joaçaba na terça-feira, dia 15, onde enfrenta o Joaçaba Futsal. A Rádio Aliança transmite a partida e abre a jornada esportiva às 20h.