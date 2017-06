O time do técnico Morruga esta desfalcado

A partida entre ACF de Concórdia e Pato Futsal, pela oitava semana da Liga Nacional será realizada no Centro de Eventos às 19h. A equipe concordiense, que aperece na última colocação da tabela, busca sua primeira vitória na competição. O time vai para o jogo com dois desfalque. O capitão Júlio cumpre suspesão e o ala Dé está machucado.



já o Pato está na sétima colocação, com três vitórias , um empate e três derrotas. o time perdeu a última partida e vai tentar a reabilitação em Concórdia.

A 750 AM entra em quadra com as equipes às 18:45h.Narração de André Krüger, Comentários de Jocimar Soares e reportagens de Cristiano Mortari.