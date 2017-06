A prefeitura de Piratuba e a Casan realizaram na última semana, a audiência pública para a discussão do “Contrato de Programa” de prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. No encontro a Estatal apresentou um cronograma de ações e investimentos que devem ser feitos no em 20 anos. De acordo com a previsão da Casan, serão 18,8 milhões investidos no sistema que atende Piratuba e Ipira.

Do montante, R$ 9 milhões devem ser aplicados na instalação do sistema de saneamento. De acordo com informações da Prefeitura de Piratuba, as primeiras obras serão realizadas em partes da Rua Leoberto Leal, Rua Boa Vista, das Flores e Avenida. Nas ruas do entorno da Companhia Hidromineral de Piratuba. “Estamos cumprindo com nossa obrigação legal, ou seja, agora é necessário que se realize a audiência onde a Casan mostra um cronograma de investimentos para os municípios. Não é mais permitido apenas, que se renove a concessão para a Estatal”, explica o secretário de Administração e Finanças de Piratuba, Giovani Meneghel.

De acordo com o cronograma de ações apresentado na audiência, para a primeira fase de ações, são R$ 13 milhões disponíveis. “Após a audiência, temos mais alguns trâmites e depois assinamos o contrato. Creio que no máximo em dois meses isso seja feito e aí a Casan pode iniciar o trabalho”, destaca.