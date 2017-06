Documento relata problemas na drenagem e no aterro

Geólogos emitem laudo sobre deslizamento em Concórdia (Imagens do laudo)

O laudo da visita técnicos do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi divulgado nesta sexta-feira, nove de junho. No documento estão citados problemas de drenagem e no aterro, como já havia sido destacado pelo geólogo Juan Flores, nas entrevistas concedidas à imprensa de Concórdia.

O laudo relata que “é possível observar a presença de material (bota-fora) depositado recentemente sobre a cobertura vegetal. É possível que essa tenha sido uma prática local no decorrer dos anos, porém totalmente inadequada segundo os conceitos e princípios básicos da boa engenharia. A execução de ensaios geotécnicos de campo seria uma alternativa tecnicamente viável para se constatar as condições de compactação deste material em profundidade”.

Os técnicos também relatam no documento deficiências no sistema de drenagem. “Foi então observado que o sistema de drenagem da rua Victor Sopelsa havia sido obstruído por solo, vegetação e resíduos sólidos, conforme registrado nas imagens (…) A obstrução do sistema de drenagem tem por características resultar em um fenômeno conhecido como erosão interna, que basicamente é a fuga de partículas de solos decorrentes da circulação de água que deveria estar escoando internamente pela tubulação de drenagem, porém, em virtude da sua obstrução, extravasa e passa a percolar pelo maciço, saturando-o inclusive”.

O laudo ainda relata que houve falta de manutenção periódica no sistema de drenagem. “É importante ressaltar ainda que as trincas observadas tanto nos pavimentos, como nas calçadas, são antigas e não está se tratando aqui do deslizamento da encosta em si, mas sim das trincas antigas que, de fato, demonstram que neste sistema de drenagem não vinha sendo realizada a manutenção periódica, fato agravante também para a ruptura da encosta”.

VEJA O LAUDO NAS IMAGENS ABAIXO: