Algumas propriedades ficaram com os acessos prejudicados / Foto: Maria Eduarda Canesso

Chuva causou estragos principalmente no interior

Xavantina também decretou situação de emergência em função da chuva dos últimos dias. Depois de uma avaliação da Comissão de Defesa Civil, a Administração optou pelo decreto, assinado nesta sexta-feira, dia 09. O município registra estragos e prejuízos, principalmente na área rural. As comunidades de Linha Quatro Irmãos, Linha Carioca, Linha Santo Izidoro e Linha São Miguel foram as mais prejudicadas.

De acordo com o levantamento feito pela Prefeitura, agricultores registram perdas na produção de leite e na pastagem. Com a chuva intensa, bueiros ficaram entupidos, estadas foram danificadas e houve algumas encostas que deslizaram. O barro nas estradas também prejudicou o trânsito de caminhões e o transporte escolar chegou a ser suspenso por um dia. “Decretamos situação de emergência e já estamos fazendo um levantamento de valores, para depois encaminhar à Defesa Civil. É importante ter o registro para que depois a gente possa buscar os recursos necessários para a reparação dos danos”, explica o secretário de Administração e Finanças, Jaime Cezar Masiero.

Ele também relata que a equipe da Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo está trabalhando para amenizar os estragos nas estradas do interior. “O pessoal está fazendo a desobstrução das vias e dos bueiros. Cargas de brita também já foram levadas para algumas propriedades que estavam sem condições de acesso”, conta. “Em alguns locais não temos como chegar com as máquinas ainda, em função da umidade da terra, então pedimos a compreensão dos agricultores. Assim que o tempo nos permitir, estaremos dando sequência nas atividades”, ressalta Masiero.