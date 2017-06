Estrutura de bar desaba na cabeceira do rio do peixe em Ouro

O desabamento de parte da estrutura do bar La Biroska assustou moradores na manhã desta sexta-feira, dia 09, em Ouro. A estrutura de alvenaria ficava anexa à outra edificação na cabeceira da ponte Irineu Bornhausen, que liga Ouro à Capinzal.

De acordo com a coordenadora local da Defesa Civil, Ana Colombo, desde ontem o local já vinha sendo monitorado devido algumas rachaduras no solo. Nas primeiras horas da manhã as rachaduras aumentaram e por volta das 10h40min quando buscava maiores informações, o repórter Douglas Varela registrou o momento em que a estrutura desabou nas margens do Rio do Peixe. Ninguém se feriu.

Os proprietários que residem no segundo andar da parte que não cedeu foram orientados a retirar a mobília devido ao risco de novos desmoronamentos. Muitos amigos auxiliando na retirada dos pertences que foram levados até a sede esportiva do Vasco da Gama, em Capinzal.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal de Ouro estiveram mobiliadas para garantir a segurança da família e dos curiosos que se aglomeraram nas imediações. A Polícia Militar controlou o trânsito que ficou em meia pista.

(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal).