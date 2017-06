Após uma semana intensa de treinos a ACF terá pela frente mais uma batalha pela Liga Nacional de Futsal (LNF), o adversário deste sábado (10) será a equipe do Pato Futsal às 19h no Centro de Eventos.

Com a necessidade somar pontos para fugir da lanterna da competição a comissão técnica trabalhou em ritmo intenso desde a última semana para que a equipe consiga alcançar a primeira vitória na competição neste sábado contra os paranaenses. Para a partida o técnico Morruga não poderá contar com o capitão Julio, que foi advertido com 3 cartões amarelos nos últimos jogos e estará suspenso da partida, o ala Dé também desfalca a equipe e segue ainda nas próximas semanas em tratamento com o fisioterapeuta Alessandro Machado.

A direção concordiense disponibilizou 300 ingressos antecipados com valor de R$ 10,00, os mesmos estarão a venda até as 16h deste sábado (10) no Posto Baseggio e na Megazam Moda Sport em Concórdia.



Na bilheteria da ACF os ingressos terão os seguintes valores:

R$ 20,00 - Homens

R$ 10,00 - Mulheres e estudantes

Foto: Ricardo Artifon/ACF