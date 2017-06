A previsão se confirmou: por volta das 12h20min desta sexta-feira, nevou no Morro das Torres, também conhecido como Morro da Antena, em Urupema, na Serra Catarinense. Por volta das 13h, o fenômeno também foi registrado na cidade de São Joaquim, na mesma região, segundo o meteorologista Leandro Puchalski. Foi o primeiro registro de neve do ano em Santa Catarina.

Em Urupema, a neve começou por volta das 12h20min, com intensidade fraca. Até as 13h30min os flocos continuavam caindo, cada vez com mais força. Turistas da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e até de São Paulo se reuniram no local. O movimento de pessoas se intensificou por volta as 13h e os carros estacionados no local ficaram cobertos pela neve.

No momento em que a neve começou, os seis moradores de Brusque, Vale do Itajaí, que dormiram dentro de dois carros durante a madrugada à espera do fenômeno, comemoraram o fenômeno:

— Valeu a pena ter vindo e ficado durante a madrugada, dormido no carro e esperado pela neve — empolga-se Rafael Costa.

A temperatura em Urupema era de 6,33ºC no momento do registro, com sensação térmica de -6ºC por conta do vento de 35 km/h.

Marcelo Martins, meteorologista da Epagri/Ciram, afirma que outros pontos da Serra também estão com condição propícia para neve na tarde desta sexta-feira.

— Com certeza daqui a pouco vão aparecer outros registros, podemos detectar a condição propícia em vários outros lugares. E isso deve se estender até o início da noite, caso se mantenha a característica meteorológica que está agora.

Histórico

A última vez que o Estado registrou o fenômeno foi no dia 21 de agosto, em Urubici, São Joaquim, Urupema e outros pontos isolados da Serra. Ocorrências pontuais de neve tinham sido registradas no local, principalmente entre 11h e 14h, intercalando com momentos sem o fenômeno.

