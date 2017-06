Os municípios catarinenses recebem recursos referentes à primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de junho nesta sexta-feira, dia nove. São R$ 123.306.994,53 em valores brutos. De acordo com cálculos da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), houve um crescimento nominal de 17,80%, em relação à primeira parcela de junho de 2016. Considerando-se a inflação do período, o aumento foi de 13,18%.

No acumulado do ano, há uma recuperação frente ao ano anterior. Até aqui os municípios do Estado já receberam R$ 1.654.631.277,45 em 2017, frente ao montante de R$ 1.521.534.362,54 do mesmo período do ano passado. Isso representa um acréscimo real de 4,48%.

A Fecam observa que esse crescimento não supre as perdas das receitas de 2016 e 2015, em que a arrecadação foi limitada em virtude da crise econômica vivida pelo país. “Embora o cenário seja de recuperação, com o crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre deste ano, os demais indicadores da economia mostram sinais de forte deteriorização, como a alta taxa de desemprego de 13,6% - a maior taxa de desocupação desde o início da série em 2012”, avalia Alison Fiuza, economista da Fecam.

Diante do quadro, a Fecam reforça o alerta da Confederação Nacional de Municípios (CNM), para que os gestores municipais mantenham a cautela. A partir de junho até outubro, conforme o comportamento sazonal, o FPM pode apresentar desempenho inferior aos resultados obtidos no primeiro semestre do ano. O que ocorre devido ao início do período de restituição do Imposto de Renda (IR). Desse modo, é preciso atenção e boa gestão dos recursos municipais. (Fonte: Fecam).

Confira a relação de quanto foi pago aos municípios da região nesta sexta-feira

- Alto Bela Vista, Arabutã, Ipumirim, Ipira, Itá, Lindóia do Sul, Xavantina, Jaborá, Paial, Peritiba, Piratuba e Presidente Castello Branco receberam R$ 231.317,29 bruto e R$ 182.740,66 líquido;

- Concórdia teve um repasse de R$ 1.002.374,94 bruto e R$ 791.876,20 líquido;

- Seara recebeu R$ 462.634,59 bruto e R$ 365.481,32;

- Irani teve um repasse R$ 308.423,06 bruto e R$ 243.654,22 líquido.