Uma pessoa foi condenada em Concórdia por crime de violência sexual. O autor foi condenado a cumprir pena de oito anos de cadeia por praticar estupro contra uma criança menor de 14 anos. O que é caracterizado crime de estupro de vulnerável.

A Justiça Criminal de Concórdia decidiu que o réu irá cumprir a pena no regime inicial semiaberto, mas poderá recorrer da decisão em liberdade, já que respondeu ao processo nas mesmas condições.

O caso aconteceu no interior do município no ano de 2013.