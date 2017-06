Dupla presa com três quilos de maconha em Irani é condenada

Quatro pessoas que estavam respondendo pela pratica do crime de tráfico de drogas em Irani, tiveram sentença proferida nesta semana. Dois foram condenados e dois absolvidos por falta de provas.

Paulo Cesar Funini terá que cumprir seis anos, oito meses e 20 dias de cadeia em regime fechado. Wesley Almeida dos Santos teve pena de dois anos e seis meses de reclusão. Ele também teve revogada a prisão mediante cumprimento de medidas cautelares.

Jonathan Carlesso Malaquias e Jeferson Marcelo Funini, foram absolvidos das acusações a pedido também do Ministério Público por falta de provas.

O caso.



No dia 25 de janeiro eles foram abordados pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que recebeu informações de que duas pessoas que estavam voltando de viagem de ônibus de Florianópolis a Concórdia estavam de posse de entorpecentes. Por volta das 4h do dia 25 de janeiro, eles foram abordados em um veículo suspeito, onde os policiais localizaram os quatro com aproximadamente 3 quilos de maconha.

A pena é de primeira instância ainda cabe recurso junto ao TJSC.