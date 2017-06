O sistema de monitoramento da barragem de contenção, que é controlado pela Epagri/Ciram, parou de funcionar no último domingo, dia 04, entre 11h e meio dia. De acordo com as informações apuradas, alguém sem autorização, teria mexido no sensor que envia os dados aos técnicos de Florianópolis. Sem o funcionamento deste sensor, o monitoramento do nível da água da barragem não é preciso. Nesta semana, o problema foi resolvido.

O responsável pelo sistema, Guilherme Miranda, conta que agora o sistema está transmitindo os dados corretos. “Estivemos no local onde está instalado este sensor. Ele fica acima da barragem e realmente estava descalibrado e sem o funcionamento correto. Fizemos os reparos, testamos e ele já está enviando dados para a Epagri Ciram. Desta foram, contribuindo com o monitoramento mais preciso da barragem”, comenta.

Este sensor faz parte do sistema instalado recentemente através da parceria entre a Prefeitura e a Epagri/Ciram. Não há câmeras de monitoramento no local e com a possibilidade de que alguém possa ter mexido, a Defesa Civil de Concórdia registrou um Boletim de Ocorrência.