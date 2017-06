As duas pessoas permanecem internadas no Hospital São Francisco e não correm risco de morte

Atingidos por raio em Ipumirim têm entre 25% e 30% do corpo queimado

As duas pessoas que foram atingidas por um raio em Ipumirim na manhã de ontem, tiveram entre 25% e 30% do corpo queimado. Elas não correm risco de morte, mas deverão permanecer internadas no Hospital São Francisco de Concórdia pelo período de três a cinco dias. Como se tratam de lesões caudadas por queimaduras elétricas, o acompanhamento médico deve ser mais criterioso.

O fato ocorreu por volta das 10h desta quinta-feira, oito de junho, na comunidade do Varanal. No momento em que as duas pessoas foram encontradas pelos Bombeiros de Ipumirim, elas estavam desorientadas.