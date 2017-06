Searaense está atuando no handebol da Romênia.

A temporada 2016/17 foi a primeira de Rangel da Rosa no handebol romeno. O Odorhei Secuiesc, equipe do goleiro catarinense, terminou a liga nacional na quinta posição. Agora, enquanto passa férias em Seara, sua cidade natal, o atleta fica na expectativa para se juntar à seleção brasileira júnior, que irá disputar o Mundial na Argélia, em julho.

“A temporada do Odorhei foi um pouco abaixo das expectativas do grupo. A gente tinha o projeto de acabar entre os quatro primeiros ou entre os três primeiros, no melhor dos casos. Infelizmente a gente acabou ficando em quinto lugar. Apesar disso, o clube vai tentar manter o mesmo nível, tentar chamar jogadores e tentar cumprir o objetivo de chegar entre os quatro”, declarou Rangel.

O atleta também falou a respeito do período que irá passar com a seleção: “A partir do dia 19, vai ter uma fase da seleção brasileira júnior, visando ao Mundial na Argélia. Temos uma missão grande, de fazer história e chegar a uma posição em que não chegamos antes. Espero fazer parte desse grupo. Temos vários goleiros bons, mas espero poder ajudar a seleção a fazer história nesse Mundial”, finalizou.



(Fonte: André Lacerta/Projeto Atleta Oficial)