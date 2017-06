A Secretaria Municipal de Agricultura de Concórdia, em parceria com entidades e empresas do setor agrícola, constatou que o prejuízo causado pelo grande volume de chuvas no campo ultrapassa os R$ 3,2 milhões. As maiores perdas são registradas na produção de grãos, pois tudo que ficou na lavoura está praticamente perdido, passando de 80% de perdas. O milho, soja e sorgo, que estavam no ponto de colheita, apodreceram e ou germinaram no pé.

Também foram avaliadas as perdas nos plantios de hortaliças, que foram afetadas severamente com o excesso de chuva. Estimam-se prejuízos em cerca de 20 hectares cultivados. Na fruticultura, os danos acabam sendo menores, pois nesta época do ano a maioria das espécies cultivadas na região está na fase de dormência. Em algumas espécies tropicais, como citrus, maracujá, banana e abacaxi, há perdas estimadas em 30% por falta de luminosidade, combinado com baixas temperaturas e excessivas chuvas.

Como Concórdia é importante produtor de leite e carne, a produção de pastagens também foi avaliada e foi constatado prejuízos também em torno de 30% nas áreas que estavam em desenvolvimento, o que reflete diretamente na produção leiteira. Além da dificuldade enfrentada com as pastagens, os produtores também tiveram problemas com acesso às propriedades, dificultando o escoamento da produção.

O mais preocupante nesta área, é que a recuperação deverá iniciar somente 30 dias depois que a chuva parar, pois este período será necessário para a recuperação das pastagens, que possibilitarão que a produção retome aos patamares normais. Concórdia tem uma produção média de 8,3 milhões de litros de leite por mês, sendo que a estimativa é de uma perda de aproximadamente 2 milhões de litros, o que representa prejuízos de 25%.

Quanto à suinocultura e avicultura, as perdas são referentes à logística na entrega de insumos, recolhimento da produção e por danos nas instalações, que sofreram principalmente com deslizamentos. Nestas áreas ainda não é possível estimar perdas, mas como são atividades bastante representativas, qualquer redução na produção será bem significativa.

Fonte: Édila Souza/ASCOM Prefeitura