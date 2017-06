A 19ª Campanha de Vacinação contra a Gripe Influenza foi encerrada nesta sexta-feira dia 09, para os grupos prioritários. Idosos, gestantes crianças de seis meses e menores de cinco anos, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores, indígenas e doentes crônicos deveriam ter feito a imunização. De acordo com dados da Unidade Sanitária de Concórdia, até na quinta-feira, 16.657 doses tinham sido aplicadas no município.

A campanha segue para gestantes e também para as crianças que fizeram primeira vacina contra a influenza, que após 30 dias, devem fazer a segunda dose. “Esta é a orientação que recebemos do Ministério da Saúde, continuar vacinando estes dois grupos. O ideal é que a gestante, assim que confirmada a gravidez, procure um posto para a imunização, pois este é um período na vida da mulher, que quanto mais proteção ela buscar, melhor. Ela estará protegendo a própria saúde e a do bebê”, explica a enfermeira responsável pela Sala de Vacinas da Unidade Sanitária, Ieda Schumann. “E as crianças que fizeram a primeira dose neste ano, devem retornar. Os pais devem observar o agendamento que o profissional da Saúde fez na carteirinha, para retornar na data prevista”, destaca ela.

Os números:

Da meta estabelecida para Concórdia, os grupos ficaram com a seguinte cobertura vacinal. A imunização de crianças teve 81%, as gestantes chegaram a 65%, puérperas e idosos, 105% cada e trabalhadores da Saúde, 67%. “Nossa avaliação é positiva, atingimos bons números, as pessoas vieram até as unidades. Em alguns grupos tivemos uma ótima procura, já em outros gostaríamos de ter mais, mas vamos avaliar isso para que na próxima edição a gente consiga chegar o mais próximo possível, dos 100% de cobertura”, ressalta Ieda.