O Inter encontrou em Alex Santana uma solução imediata para suprir a escassez de meias no elenco. O Colorado agiu rápido para antecipar o fim do empréstimo do jogador ao Paraná e o fez reencontrar suas origens já na quarta-feira. À tarde, o jovem de 22 anos foi ao CT do Parque Gigante para realizar exames médicos e resolver detalhes do contrato. Alex volta a um ambiente bem conhecido com características mais defensivas e até novas funções dentro de campo para auxiliar o técnico Guto Ferreira na sequência da Série B.

De fato, o meia promissor que deixou o Beira-Rio em dezembro de 2015 retorna como um atleta mais versátil, capaz de atuar em quase todas as posições do meio-campo: de segundo volante, terceiro homem e armador. Todos encargos que adquiriu ao rodar por Criciúma e Guarani, até chegar ao Paraná no começo do ano. Em solo paranaense, Alex encantou a diretoria colorada por suas atuações. E graças ao destaque alcançado no esquema do técnico Cristian de Souza.

– O Alex foi um dos destaques do time. O Paraná foi eliminado no Parananaense, pelo Atlético-PR, com um pouco de falta de sorte, mas a campanha foi muito boa. Na Copa do Brasil, chegamos até as oitavas, pegando o Galo. Ele mostrou qualidades muito boas nessas duas campanhas, sempre como segundo ou terceiro homem. Ele gosta muito de buscar a bola, tem um bom chute. É um jogador interessante. Vem no crescente – afirma o coordenador técnico do Paraná e ex-jogador Tcheco ao GloboEsporte.com.

No Tricolor, Alex costumava atuar como segundo volante e, por vezes, um pouco mais adiantado no meio-campo. Ao colorado que lembra de um jovem com vocação ofensiva, que atuou pelo clube entre 2013 e 2015, uma surpresa: o meia aprendeu a marcar e teve bastantes incumbências defensivas no esquema de jogo pelo Paraná. Assim, foi titular absoluto da equipe nas campanhas no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil e na Primeira Liga. Ao todo, soma 19 jogos, com dois gols marcados.

– O Alex Santana se destacou no Paraná mais como volante do que meia ofensivo. Tem boas características de domínio de bola e ajuda na distribuição, mas o papel de meia organizador e criador era de Renatinho, cabendo a ele mais o apoio na defesa. Apesar de exercer boa liderança, não era o capitão. Foi titular absoluto – avalia o jornalista do GloboEsporte.com em Curitiba Fernando Freire.

Antes de se destacar no Paraná, Alex já havia chamado a atenção por seu desempenho no Guarani, em 2016. O jogador chegou ao Bugre após ser liberado pelo Criciúma de um empréstimo do Inter. Foi em Campinas que o meia acabou recuado pelo treinador Marcelo Chamusca. Deu resultado. O jovem participou de 12 jogos, com um gol marcado, na campanha que levou o clube ao título da Série C.

– Apesar de ser meia central, ele foi adaptado como segundo volante pelo Marcelo Chamusca aqui no Guarani. Foi muito mais reserva do que titular, mas era muito utilizado para melhorar a qualidade técnica do time e o jogo aéreo. A passagem foi boa, tanto que o Guarani queria mantê-lo este ano. Mas o Rodrigo Pastana, diretor no ano passado, foi para o Paraná e o levou junto. Deixou boa impressão aqui – analisa o jornalista do GloboEsporte.com em Campinas Murilo Borges.

Alex Santana volta ao Inter com novas caracaterísticas para suprir a carência de atletas da posição no elenco. Atualmente, Guto Ferreira conta apenas com D'Alessandro como meia de criação à disposição para delinear sua equipe. Os jovens Juan e Mossoró foram integrados recentemente ao elenco profissional. Na última terça, por exemplo, o teinador optou por Juan para ingressar no segundo tempo e ter boa atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense.

Fruto das categorias de base do Inter, Alex Santana fez sua estreia como profissional em 2013, mas nunca teve espaço na equipe principal colorada. Em 2016, o jogador acabou emprestado ao Criciúma, pelo qual também não teve muitas oportunidades. Acabou rescindindo o contrato com o clube catarinense, para defender o Guarani até o final da temporada. No início deste ano, foi repassado ao Paraná.

(Fonte: globoesporte.com.br)