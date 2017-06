Parâmetro é o valor que foi pago pelo atacante Gabigol, que saiu do Santos e foi para a Inter de Milão.

Eles foram parceiros e protagonizaram com Neymar e Gabriel Jesus o inédito ouro olímpico para o Brasil. Agora, um serve de parâmetro ao outro. Ou melhor, o Grêmio só pretende liberar Luan caso um clube europeu pague o mesmo que a Inter de Milão desembolsou por Gabigol ano passado.

Após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, os italianos despenderam 27 milhões de euros (R$ 98 milhões à época, com R$ 65,88 milhões para o Peixe e R$ 32,93 milhões para o atleta) pelo atacante, que anotou dois gols na competição. Na Itália, entretanto, Gabigol não engrenou. Disputou apenas nove partidas e só balançou as redes em uma oportunidade, nos 112 minutos em que esteve em campo.

Por outro lado, Luan (autor de três tentos nas Olimpíadas), cada vez, mais, desponta no Tricolor. Na atual temporada, atuou em 22 partidas. Balançou as redes em 11 oportunidades, só menos que Lucas Barrios (12). Ainda contribuiu com cinco assistências. Este cenário fez o Grêmio estipular o preço pelo atacante. O presidente Romildo Bolzan colocou Gabigol como o balizador para o negócio.

Como o Euro, atualmente, vale R$ 3,70, a negociação, caso saia em tais moldes, ocorreria por R$ 91,8 milhões. Deste total, 70% ficariam com o Grêmio, que detém tal parcela dos direitos, o que deixaria R$ 64,26 milhões nos cofres gaúchos.

– Se não tiver uma proposta adequada, vai ficar conosco por bastante tempo – completou o dirigente.

No mês passado, a imprensa inglesa noticiou que o Liverpool estava disposto a pagar 26 milhões de libras (R$ 104 milhões) por Luan. A oferta, entretanto, não chegou ao gabinete de Bolzan. O dirigente busca a renovação com o atacante até 2020 (o vínculo atual expira em setembro de 2018).

Enquanto aguarda uma definição de seu futuro, o garoto de 24 anos acumula recordes. No último domingo, ao marcar um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, chegou ao seu 50º pelo Tricolor em 186 partidas. De quebra, passou Barcos como o maior goleador da Arena, com 29 contra 28 do argentino.

No embalo de Luan, o Grêmio busca a quarta vitória no Brasileirão nesta quinta-feira. A partir das 20h, o time de Renato Gaúcho enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó.

(Fonte: globoesporte.com)