Depois do problema de deslizamento da encosta entre as Ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi, os vereadores Closmar Zagonel (PMDB) e Mauro Fretta (PSB) solicitaram à Prefeitura, informações sobre aterros realizados em Concórdia.

Zagonel encaminhou o pedido de informações, para esclarecimentos em relação ao fato da Victor Sopelsa. No documento ele questiona se há projeto para aterro no local e quem teria autorizado. Ele também pergunta se parte da terra retirada para a construção da barragem de Concórdia, foi depositada na Victor Sopelsa. O vereador ainda quer saber se o CREA notificou a Prefeitura em relação ao aterro no local e se alguma providência foi tomada. “A intenção é ter todas as informações até para entender melhor a situação. Solicitei estes dados a pedido de moradores que também querem saber. Imaginamos que houve fiscalização, pois hoje, se você for construir uma garagem de 10 metros, por exemplo, aparecem 10 fiscais solicitando licença ambiental, engenheiro e projeto. Também queremos levantar a informação sobre a barragem, se houve depósito de material na Victor Sopelsa”, ressalta o vereador.

Já Fretta, está solicitando documentação referente a outros aterros que estão sendo feitos no município. Ele pede licença ambiental, mapa das propriedades e finalidade dos trabalhos de aterros que estão em andamento na Rua Senador Atílio Fontana, próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Presidente Kennedy, na Rua Senador Atílio Fontana, próximo ao trevo de acesso ao Contorno Norte e no acesso a Linha Vitória próximo a entrada do Bairro Renascença. “O objetivo é saber se todos estes aterros estão com a documentação necessária. Como bombeiro voluntário, trabalho com foco na prevenção e também solicitei, na Sessão desta quinta-feira, dia 08, um estudo geotécnico do município. A partir daí, teremos um mapa de risco e fica mais fácil evitar problemas”, conta o vereador.