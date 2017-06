Colisão envolveu carro e caminhão com placas de Concórdia

eículo e caminhão colidem na SC 154 em Arabutã, deixou uma mulher ferida e presa nas ferragens. O acidente ocorreu por volta das 11h30. A colisão envolveu veículo Parati e um caminhão, ambos com placas de Concórdia.

A condutora do veiculo apresentava suspeita de fratura no braço ela foi atendida pela equipe dos Bombeiros Voluntários de Arabutã e encaminhada para o Hospital. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Segundo informações apuradas no local, o veículo estava saindo de uma estrada vicinal e estava entrando na SC 154 quando foi colido pelo caminhão.



(Fotos: Bombeiros de Arabutã)