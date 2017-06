Duas pessoas foram atingidas por um raio na manhã desta quinta-feira, dia 08, em um camping na comunidade de Linha Varal, interior de Ipumirim. Ambas sofreram queimaduras pelo corpo. O fato aconteceu por volta das 10h.

Os Bombeiros atenderam elas no local e as conduziram ao Hospital São Francisco de Concórdia. De acordo com as informações apuradas, as duas pessoas trabalhavam na hora em que foram atingidas pelo raio.