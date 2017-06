De acordo com um levantamento feito na manhã desta quinta-feira, dia 08, pelas equipes das Prefeituras e Defesa Civil, a chuva e o vento da madrugada, causaram estragos nas áreas urbanas e do interior dos dois municípios.

Em Piratuba, na comunidade de Linha Serraria, duas casas, dois pavilhões e uma Igreja foram destelhados. Uma árvore também caiu sobre a pista. No Parque Termal, também houve danos. O vento derrubou árvores no camping e arrancou toldos próximos às piscinas. A Prefeitura e a Defesa Civil já trabalham distribuindo lonas e desobstruindo vias. Em Ipira a Prefeitura também está desobstruindo vias do interior, onde árvores caíram sobre as estradas.