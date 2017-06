O motorista de um Gol, com placas de Concórdia, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste e em um muro, na noite desta quarta-feira, dia 07.

O acidente aconteceu por volta de 21:15h na Rua 29 de Julho, próximo os Sesi. O condutor foi atendido no local pelos bombeiros voluntários e depois foi conduzido ao Hospital para avaliação médica.

De acordo com as informações de populares, o carro descia, do centro, sentido antigo Senai. Um dos pneus estava vazio e pode ter contribuído para o acidente.

A PM fez o levantamento das informações e a Celesc foi acionada, pois poste foi danificado e ficou pendido.