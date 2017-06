O motorista e dono de uma transportadora de Uberlândia Minas Gerais, Pedro Barndini, que já morou em Concórdia, morreu na manhã de quarta-feira, dia 07, em um acidente na cidade de Jaguaribe, Ceará.

De acordo com as informações apuradas, ele teria perdido o controle da carreta que conduzia e bateu de frente com outra. A cabine ficou totalmente destruída com a batida e Bardini não resistiu aos ferimentos.

Informações - André Kruger