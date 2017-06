Confusão se deu no fim da partida pela Copa do Brasil.

Chape com nomes citados em súmula em confusão na Copa do Brasil

Os dois técnicos, três jogadores e dois dirigentes foram denunciados pela Procuradoria da Justiça Desportiva por conta da confusão após o fim da partida entre Chapecoense e Cruzeiro, válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e realizada na última quinta-feira na Arena Condá - a equipe mineira se classificou para a próxima fase após empate sem gols.

Victor Ramos, Reinaldo, Vagner Mancini, Rui Costa e João Carlos "Maringá", da Chape, e Diogo Barbosa e Mano Menezes, do Cruzeiro, serão julgados no STJD a partir das 13h da próxima segunda-feira, dia 12 de junho. O clube catarinense também foi denunciado.

No último dia 1º, após o apito final, jogadores e comissão técnica da Chapecoense se dirigiram até ao quarteto de arbitragem, comandado por Péricles Bassols, e reclamaram bastante. Já no vestiário, as delegações dos dois times se envolveram em um empurra-empurra. O técnico Vagner Mancini acusou um integrante da delegação cruzeirense de tentar acertar algum integrante da Chape com uma garrafa d’água. O autor teria sido o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Nenhum integrante do Cruzeiro se pronunciou sobre a situação.

Após a confusão, o quarteto de arbitragem da partida também foi atingido, desta vez, por um objeto lançado da arquibancada. Um dos auxiliares foi acertado próximo ao olho e ficou sangrando.

O técnico cruzeirense atrapalhou o lateral-esquerdo adversário durante um arremesso, e admitiu em entrevista ter feito de propósito. Apesar de não constar na súmula, o fato também irá a julgamento.

(Fonte: globoesporte.com)