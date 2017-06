motorista do carro sofreu ferimentos leves

Colisão entre carro e caminhão no centro de Jaborá deixou uma pessoa ferida por volta das 12h30 desta quarta-feira. O acidente ocorreu no trevo no centro da cidade.

O condutor de um Ford/Fiesta com placas de Jaborá ficou preso nas ferragens e teve que ser resgatado. A colisão foi frontal e também envolveu um caminhão de ração.

O veículo de passeio, em razão da colisão, caiu do pontilhão e ficou próximo do rio.

Foto: Deivid Vieira