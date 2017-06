A Diretoria de Ação Social está relocando quatro famílias para novas moradias, em razão de os imóveis onde residem ficarem comprometidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. A Defesa Civil Municipal interditou as quatro casas por apresentarem risco de desabamento.

Conforme a diretora de Ação Social, Joice Pagno, popular Paula, as famílias estão sendo instaladas em moradias alugadas, cujo valor será custeado pela Diretoria de Ação Social. As primeiras duas famílias a serem remanejadas moram em Linha Barra do Cotovelo, as margens de um rio, que subiu e atingiu a estrutura dos imóveis, comprometendo os mesmos.

Paula destaca que as famílias residem há anos nesse local e o problema é recorrente. “Não é uma situação agradável deixar a moradia onde se vive, mas é uma mudança necessária e até amanhã todas as famílias estarão em novos lares e em segurança”, acrescenta a diretora. Ela explica ainda que a Diretoria de Ação Social está percorrendo o município, visitando e atendendo famílias diariamente e com mais intensidade nesses últimos dias em que a chuva está castigando o município. Em todas as situações que competem ao setor, a equipe está realizando as medidas cabíveis .

Fonte: Olíria Weber Locatelli / Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul