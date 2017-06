Com time misto, o Inter viajou a Florianópolis para vencer o Figueirense por 2 a 1 na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da Série B. E não faltou emoção no duelo enlameado no Orlando Scarpelli. Mas também não faltou luta, segundo os jogadores fizeram questão de dizer após o apito final da partida. A vitória suada faz o Colorado subir na tabela e afastar a desconfiança que rondava o pensamento dos torcedores.

Cuesta marcou no início do jogo, mas o Figueirense empatou ainda no primeiro tempo. Somente em um contra-ataque, aos 30 da etapa final, Diego completou cruzamento de William Pottker para dar a vitória ao time gaúcho. Uma porção de jovens esteve em campo para que Guto Ferreira pudesse poupar seus principais atletas. E eles deram conta do recado.

– Essa vitória foi para mostar que o nosso grupo é forte, muito competente, que tem garra. Esse é o espírito – falou o volante Charles.

Já o meia Juan saiu do banco de reservas para mudar a história do jogo. Em jogada individual, ele lançou Pottker em profundidade para que o atacante tivesse tranquilidade para dar a assistência a Diego.

– (Guto) Falou para eu ter tranquilidade que uma hora eu ia receber a bola e achar o passe. Estou sem ritmo ainda, mas o time se doou e não tem como dar errado se fizer isso sempre – afirmou.

